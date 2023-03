La Osimhen-mania prosegue più viva che mai. Le creazioni ispirate all’ex Lille stanno regalando momenti di grande curiosità tra i tifosi, e di volta in volta vengono fuori prodotti molto carini. E per quest’occasione, non si limita ad un prodotto culinario. Questa volta, l’idea viene da Venere Parrucchieri, e consiste in uno shampoo della Yema ispirato all’attaccante nigeriano, di nome Osi-gol.