Kvaratskhelia, l’agente: “A me piace il Barcellona, a lui il Real Madrid, ma…”

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, è stato ospite del canale Youtube Geo Team. Nella lunga intervista, l’agente ha parlato di svariati argomenti, dall’acquisto del suo assistito, la sua stagione col Napoli e il suo futuro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I tifosi contano i soldi spesi per Kvara o si godono le sue partite? La cosa importante è che Kvara ha avuto un ruolo importante nella Dinamo Batumi. Sulle cifre lasciamo parlare i finanzieri, che i tifosi del Napoli ora godessero delle sue partite”.

Europeo Under 21? “Dovremmo chiedere a Khvicha stesso, il Napoli sicuramente non lo fermerà. È un essere umano, non un robot, bisogna prima vedere come starà fisicamente. Con Giuntoli ci siamo parlati, mi ha detto di non avere fretta. A Khvicha piace molto Napoli e nessuno farà niente. Se dovessimo prendere delle decisioni, Giuntoli sarà il primo a saperlo. Abbiamo tenuto una conversazione amichevole, mi ha chiesto di altri calciatori georgiani ed era interessato al calcio del nostro paese. A me piace il Barcellona, a lui più il Real Madrid. Mi piacerebbe un giorno vederlo con quelle maglie perché so che può giocare a ogni livello, ma per ora non c’è niente, pensa solo al Napoli Quando sono arrivato a Napoli per parlare del trasferimento di Kvaratskhelia, mi sono stati mostrati i video di Khvicha che giocava in Turchia durante un incontro. Tutto questo mi ha sorpreso, non è così facile giocare in Serie A!“.