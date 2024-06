Alessandro Buongiorno è un obiettivo forte per la difesa del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il centrale difensivo sarebbe richiesto in primis da Antonio Conte. Il patron Cairo ha chiesto per il difensore ben 45 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi per trovare una quadra definitiva e chiudere la trattativa.