CdS – Retroscena Meret, fu a un passo dall’addio: i dettagli

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando un retroscena su Alex Meret. Il portiere azzurro oggi è una certezza per la squadra di Spalletti, determinato e decisivo ha portato a casa molti cleen sheet in questa stagfione. Secondo il quotidiano, però, le strade del calciatore e del Napoli sarebbero state distanti. Sembra infatti che fu a un passo dall’addio:

“Girandola di portieri sfiorata in estate. Meret, infatti, è quasi diventato il portiere dello Spezia. Provedel, nelle stesse ore, era stato avvicinato dal Napoli. Lo voleva Giuntoli, stava provando a inserirsi per sfilarlo alla Lazio. Keylor Navas non sarebbe mai arrivato. Saltò tutto perchè Provedel e il suo agente erano in parola con il club biancoceleste dall’inizio di luglio”. Si legge sul quotidiano.