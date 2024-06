Eziolino Capuano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione Kvara e Di Lorenzo.

Le sue parole: “Ovvio che chi vuole andare via non deve essere costretto a rimanere. Parliamo però di due calciatori come Kvara e Di Lorenzo davvero importanti per il Napoli, che hanno dato al Napoli e hanno anche rivevuto tanto”.