Nel corso del TMW News è intervenuto Max Esposito sulla sfida in programma domani tra Napoli e Lazio:

“Diciotto punto di vantaggio sulla seconda per la squadra di Spalletti sono in effetti un’enormità – ha detto – e vedo che tanti napoletani stanno andando ormai anche oltre la scaramanzia. Ci sono già bandiere col terzo scudetto, persone con tatuaggi con lo scudetto numero tre. Spalletti in ogni caso sa che il gruppo non deve abbassare la guardia e ha trasmesso questa mentalità alla squadra. E’ un Napoli che si riconosce in tutti, non solo nei big titolari ma anche in Simeone e Raspadori, perchè pure chi subentra dà molto. Il tecnico ha creato un gruppo e una mentalità vincenti. Aggiungo un particolare: c’è un video che gira sui social e che riguarda un angolo battuto male dal Napoli contro il Sassuolo. I partenopei perdono palla e in dieci corrono poi indietro per far sì che il Sassuolo non faccia gol. E’ un segnale importante per l’obiettivo che la squadra vuol raggiungere”.

Il Napoli di Spalletti ha oscurato quello di Sarri?

“Ogni tecnico ha la sua metodologia, siamo di fronte a due pensieri diversi di calcio con un modulo di base che è lo stesso, il 4-3-3. Da Zeman in poi tutti hanno preso spunto creando delle varianti e ogni allenatore dunque ci ha messo del suo. Spalletti sta facendo qualcosa che va al di là di tutto, ha creato una macchina perfetta in cui pare tutto semplice”.

La Lazio nel frattempo vince anche le gare sporche…

“Direi che sta assimilando il modo di giocare di Sarri, ancora è un po’ altalenante nelle prestazioni ma è comunque al quarto posto, ha ottimi calciatori davanti e domani sarà una gara impegnativa per entrambe”.

Il futuro di Osimhen: si immagina questo calciatore ancora al Napoli il prossimo anno?

“Le offerte non mancano ed è giusto così perchè il suo campionato è strepitoso. Però come ha detto De Laurentiis è un Napoli che ad oggi non ha debiti e non ha bisogno di vendere. A meno che non ci siano offerte indecenti non credo che il presidente lo venda. Se il Napoli vince lo scudetto, resta poi la Champions come obiettivo. Anche se in effetti può essere pure questo l’anno giusto. ecco, se Osimhen vince quest’anno campionato e Champions, un pensierino in più per andare in Premier forse può farlo, ma De Laurentiis ha fatto capire vuol creare una squadra sempre più vincente”.