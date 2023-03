Chiariello: “Il Napoli non può fermarsi assolutamente, in arrivo partite davvero insidiose”

Umberto Chiariello, in diretta su Radio Napoli Centrale, si è espresso sulle sfide azzurre del mese di marzo.

Il giornalista campano ha analizzato il calendario dei prossimi match, davvero insidiosi per il Napoli, prima del ritorno in Champions League contro l’Eintracht per passare il turno e qualificarsi ai quarti di finali di coppa, risultato prestigioso e ampiamente alla portata dei partenopei dopo l’ottima prova in Germania e il vantaggio per 0-2. Al ritorno mancherà anche l’ostacolo principale, alias Kolo Muani: “Il Napoli non deve assolutamente fermarsi, Spalletti in primis vuole continuare a macinare punti. Le gare contro Atalanta e Lazio non sono per niente semplici”.