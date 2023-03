Collovati: “Tra Osimhen e Haaland in questo momento preferisco il primo”

Fulvio Collovati, ex bandiera del calcio italiano ed attualmente opinionista sportivo, ha parlato di Osimhen a Radio Napoli Centrale.

Il paragone con Haaland, secondo Collovati, lo vincerebbe il nigeriano, protagonista fino ad ora di una stagione davvero incredibile e di una scalata nella classifica cannonieri a livello internazionale che non ha limiti: “Io tra i due in questo momento sceglierei Osimhen. Sono i due attaccanti più forti al mondo. Osimhen segna in tutti i modi possibili, ha una cattiveria incredibile e aggredisce con forza agonistica ogni pallone. Per me il Napoli ha già vinto lo scudetto, può concentrarsi sulla Champions perchè il campionato oramai è in tasca. Può arrivare fino in finale”.