Calciomercato Napoli, nel mirino un centrocampista dell’Empoli

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il nuovo obiettivo per il centrocampo azzurro è un classe 2003 dell’Empoli. Non è la prima volta che si parla di questo interessamento da parte del Napoli e di Cristiano Giuntoli per il trequartista della squadra di Zanetti, infatti i rumors delle scorse settimane già preannunciavano ciò. Si tratta dell’italiano Tommaso Baldanzi, appena diciannovenne e con ben 16 presenze stagionali. Il calciatore vanta anche 4 gol siglati in campionato, tra cui la rete che è valsa la vittoria del suo Empoli a San Siro contro l’Inter.