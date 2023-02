Varriale: “il calcio del Napoli è studiato in tutta Europa, è giusto esserne orgogliosi”

Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli: “Il Napoli sta facendo un campionato che passerà alla storia: gioca bene, domina e fa la partita. Anche in 10 contro 11 domina e porta a casa il risultato. In tutti i campi non perde identità e impone il suo gioco. Empoli dominato, il Napoli poteva ambire allo scudetto anche la scorsa stagione ma in 20 minuti proprio ad Empoli perse la testa nella corsa al tricolore. Quest’anno è cambiato proprio questo: tutti i giocatori si sacrificano per i compagni e tutti hanno qualità immense. I nuovi ingressi hanno fatto subito benissimo: Kvaratskhelia, Kim, Simeone. E poi Osimhen, che ha raggiunto il massimo del suo rendimento fin qui, raggiungendo i più grandi nella fase iniziale della sua carriera. Bisogna andare avanti così, Spalletti sa bene chi e quando deve giocare.