Osimhen, dopo il gol a Empoli vicino un altro record con il Napoli

Victor Osimhen, con la rete siglata contro l’Empoli può vantare ben 8 partite di fila a segno con la maglia del Napoli. In seria A era dalla stagione 18/19 con Cristiano Ronaldo che un giocatore non siglasse così tanti gol consecutivamente. Oltre ciò il nigeriano è diventato il secondo giocatore più giovane (24 anni, 58 giorni) nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in 8 presenze di fila in campionato, dietro soltanto a Roberto Muzzi (23 anni, 165 giorni) con il Cagliari nel 1995. Continuando così, il bomber partenopeo riuscirà ad infrangere e superare molti altri record.