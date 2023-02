Nel Napoli di quest’anno, una squadra praticamente perfetta e versatile, c’è un protagonista spesso non menzionato o sottovalutato che sta dando il suo grande contributo: stiamo parlando di Alex Meret.

Il portiere azzurro si sta riprendendo con gli interessi la stima e l’affetto del popolo napoletano dopo un’estate frutto di contestazione e di mancata fiducia da parte di tanti tifosi.

Meret ha convinto anche Spalletti, che lo ha sempre schierato titolare, e la società; infatti, a fine campionato, ci sarà un incontro con il suo agente, Pastorello, per firmare un rinnovo fino a lungo termine e puntare su di lui definitivamente.

Al momento, Meret pensa solo al campo e vuole pensare a finire il campionato come portiere meno battuto e come portiere che non subisce con più clean sheet(per ora siamo a 14 in stagione).

