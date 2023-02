Il Napoli sta impressionando tutti in Italia, soprattutto dopo la convincente stagione degli azzurri che li vede primi in classifica in maniera indiscussa, e dopo un’ottima stagione in Champions League, culminata con la vittoria a Francoforte.

Oggi, ai microfoni di “Radio Deejay“, nel programma di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, è intervenuto Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, dove ha anche parlato del Napoli e delle prestazioni che sorprendono tutti sempre di più:

“Il Napoli sono sicuro che vinca lo Scudetto, ha una marcia in più rispetto alle altre. Mi ha impressionato anche in Champions, dove ha dominato su un campo non facile e ha giocato da Dio. Tutto ciò era inaspettato, considerando che in estate hanno perso dei giocatori forti e importanti, per cui complimenti di cuore a mister Spalletti”.