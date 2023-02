Il Napoli scenderà in campo stasera contro l’Empoli e aprirà la 25esima giornata di Serie A Tim, su un campo ostico e difficile, dove l’anno scorso arrivò una rimonta clamorosa e incredibile.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, sta studiando la formazione dove ci sarà qualche cambio, non uno stravolgimento completo: in particolare, in attacco confermato il tandem Osimhen-Kvara al fianco di Politano, che darà un turno di riposo a Lozano. A centrocampo fuori Zielinski per Elmas, mentre sulla fascia sinistra torna Mario Rui.

Dunque, Spalletti orientato a schierare almeno 8 giocatori che partivano da titolari pure in Coppa.

Questa la probabile formazione:

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.Spalletti.