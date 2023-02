Ssc Napoli – Osimhen è a soli 4 gol dal diventare il miglior marcatore africano nella storia della Serie A. Il dato statistico

Victor Osimhen sta vivendo la sua miglior stagione a Napoli, sia dal punto di vista realizzativo che di leadership in campo e fuori. In questo momento il nigeriano guida la classifica marcatori in Serie A grazie alle 18 reti segnate in campionato fino ad oggi e vuole continuare a segnare. Per l’attaccante ex Lille in questa stagione dovrebbe arrivare anche un traguardo storico, potrebbe diventare primo nella classifica dei marcatori africani all time della Serie A segnando altre 5 reti. Al momento il numero 9 azzurro secondo in classifica ed ha segnato 42 gol in 74 partite, mentre davanti a lui c’è l’ex attaccante del Milan George Weah, che ha realizzato 46 gol in 114 partite. L’attaccante nigeriano potrebbe quindi battere il record stabilito dall’ex Milan con più di 30 partite di differenza giocate. Questa la classifica dei marcatori africani in Serie A e le partite giocate nel nostro campionato:

George Weah 46 gol in 114 partite

Victor Osimhen 42 gol in 74 partite

Keita Baldé 41 gol in 185 partite

Franck Kessié 41 gol in 204 partite

Gervinho 40 gol in 159 partite

Mohamed Kallon 39 gol in 126 partite

Khouma Babacar 39 gol in 166 partite

Mohamed Salah 35 gol in 81 partite

Samuel Eto’o 35 gol in 85 partite

Nwankwo Simy 31 gol in 101 partite