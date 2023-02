Brambati: “Lobotka c’era anche l’anno scorso e con Gattuso. Si parla di lui perché ha compagni attorno di livello e fa bella figura”

Ai microfoni di Tmw Radio, durante il programma ‘Maracanà‘ ha parlato l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Tra i vari temi trattati dal procuratore anche il Napoli di Spalletti e il paragone che si fa tra Lobotka e Jorginho. Secondo lui il metronomo slovacco riesce a fare bene perché ha attorno compagni di livello che gli permettono di fare bella figura in mezzo al campo. Queste le sue parole: “Lobotka c’era anche lo scorso anno e due anni fa con Gattuso, ma non abbiamo parlato di lui fino a quest’anno, prima era molto criticato. Oggi lo si paragona ad un giocatore importante, come mai è comparso quest’anno? Il motivo è che ora ha attorno compagni che gli permettono di fare bella figura perché sono a loro volta di livello”