TicketOne: “Fidelity Card obbligatoria per i biglietti di Napoli-Lazio e Napoli-Atalanta”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne

“Polemiche biglietti Napoli-Lazio? Per cominciare, che la Fidelity Card è obbligatorio per l’acquisto dei’ biglietti per Napoli-Lazio. Il GOS sicuramente imporrà delle limitazione di vendita per una questione di sicurezza e la classica tessera del tifoso, cosa che ora svolge la Fidelity Card, è richiesta. I tifosi muniti di questa sono tifosi conosciuti dalle Forze dell’Ordine, per questo era un obbligo aprire la vendita a patto della Fidelity Card.

Non capisco la polemica onestamente: non è la prima volta che la vendita libera sia limitata da limitazioni simili. La comunicazione della società è stata anche chiara, quindi non continuo a capire quale sia il problema, E’ la classica modalità di vendita quando ci sono partite a rischio, così come Napoli-Lazio per le autorità competenti.