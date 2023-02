Italian football TV riporta su Instagram in breve i numeri della importante gavetta fatta in carriera dal capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Il fatto curioso che fa sorridere i tifosi napoletani è che a repostare sui propri profili social è stato Victor Osimhen, con tanto di “My Captain”. Tutto questo sta a dimostrare quanto sia affiata la squadra azzurra e di quanto sia importante per il Napoli un capitano come Di Lorenzo nello spogliatoio.