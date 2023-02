Trevisani: “Il Napoli non deve temere le big in Champions”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare di Eintracht-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Io credo che anche un accoppiamento brutto il Napoli potrebbe reggerlo in Champions. Nella partita di Francoforte ha giocato da grande squadra nel momento in cui l’Eintracht ha giocato come la ventesima del nostro campionato. Vedendo le difficoltà di tutte le grandi squadre, oggi il Napoli potrebbe giocare contro tutte le grandi squadre e non partire già battuto. In Champions League succedono delle cose ai limiti del mistero. Dal punto di vista della riuscita della partita, il Napoli può fare quello che vuole contro tutti, può giocare a pallone con tutti”.