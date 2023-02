Ag Baldanzi: “Non è un mistero che il Napoli lo stia seguendo”

Tommaso Baldanzi, rivelazione di questa Serie A, potrebbe essere uno degli uomini mercato della prossima estate. Il calciatore dell’Empoli è cercato da tanti top club tra cui anche il Napoli. Lo ha confermato il suo procuratore Andrea Pastorello ai microfoni di TV Play: “Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo e da un punto di vista tecnico il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare.

Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. – continua Pastorello – Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A, non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo”.