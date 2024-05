Sky – Napoli, Conte si avvicina: prossime 48 ore decisive

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato per Sky, Gianluca di Marzio, siamo alle battute conclusive della trattativa che dovrebbe portare Antonio Conte ad allenare il Napoli.

Nelle prossime 48 ore è in programma un nuovo e decisivo incontro tra Antonio Conte e il direttore sportivo Manna per trovare un’intesa definitiva. La trattativa avanza spedita forte della volontà delle parti di venirsi incontro:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il proprio via libera per chiudere l’accordo tra le parti. Quando si raggiungerà l’intesa definitiva, partirà la macchina contrattuale, che richiederà un po’ di tempo. Conte si dovrebbe legare al Napoli con un contratto di tre anni a circa 8 milioni l’anno (tra parte fissa, circa 6 milioni, e bonus, circa 2 milioni). Con Conte dovrebbe arrivare al Napoli anche Gabriele Oriali, che farà parte del staff dell’ex Inter. Non è detto, però, che Oriali ricoprirà il ruolo di team manager”.

Fonte: gianlucadimarzio.com