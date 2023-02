Krosche, ds Francoforte: “Abbiamo le stesse possibilità del Napoli”

Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Markus Krosche, pochi giorni dalla prima delle due partite che disputeranno il Napoli e la squadra tedesca per gli ottavi di Champions League, si è espresso così ai media tedeschi:

“Abbiamo le stesse possibilità del Napoli, non partiamo sfavoriti. L’obiettivo della nostra società è arrivare ai quarti di finale”.

Il ds già lo scorso novembre aveva commentato così il sorteggio:

“In definitiva, dovevamo aspettarci di ritrovarci di fronte un avversario difficile da affrontare. Faremo di tutto per passare al turno successivo. Non credo che il Napoli sia super felice di aver preso noi ai sorteggi degli ottavi di Champions League. Sono fiducioso in vista degli ottavi. Il nostro obbiettivo è arrivare almeno ai quarti di finale“.