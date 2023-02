Fabio Caressa, conduttore e telecronista di “Sky Sport“, ha fatto il punto sulla vittoria del Napoli di ieri in casa del Sassuolo, ma ha anche allargato uno sguardo sulla Champions.

Infatti, il telecronista ha ravvisato degli elementi e delle cose che potrebbero essere penalizzanti in vista della gara contro l’Eintracht di martedì. Queste le sue parole:

“Per me Osimhen e Kvara sono una coppia devastante, determinante per gli equilibri del campionato: se dovessi fare dei paragoni, anche con altri sport, punterei su Bryant e O’Neill nel basket. Anche se, devo fare un appunto a Spalletti: il Napoli stia attento, non può concedere martedì le ripartenze concesse ieri al Sassuolo”.

Fonte: Radio Deejay.