La “Gazzetta dello Sport” rilancia l’allarme per quanto riguarda la Juventus: infatti, la Rosea torna a parlare del futuro della società e di Allegri, “scoprendo” che in tanti sono in bilico.

Lo stesso Allegri non è sicuro della conferma, dato che non tutti i dirigenti sono sicuri della sua caapacità di aprire un ciclo che inevitabilmente dovrà ripartire dai giovani; e con lui, potrebbe salutare lo stesso Cherubini.

Infatti, l’organigramma bianconero potrebbe cambiare anche in società e la Juventus sta valutando l’idea di prendere un direttore che non sia già all’interno del mondo bianconero: in questo senso, ritornano in auge i nomi di Giuntoli e Massara del Milan.

Fonte: Gazzetta dello Sport.