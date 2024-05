Lo Monaco: “Allenatore Napoli? Conte il profilo più adatto. Il club deve decidere subito”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione “Si Gonfia La Rete”, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli.

Queste le sue parole: “Il Napoli ha bisogno di un allenatore di spessore, non di una scommessa. Conte è quello che risponde meglio a questi requisiti, d’altronde la figura di un ds giovane presuppone l’assunzione di un tecnico esperto. Gasperini non arriverà al Napoli, mi sembra solo un nome buttato giù così per il mercato e anche Italiano non credo arriverà. Il Napoli è ancora alla ricerca di una sua struttura e credo non abbia ancora fatto passi perché si cerca in primis un allenatore. Conte è dispendioso, ma è anche quello più affidabile. Poi, si punta anche sulla voglia di rivalsa dell’allenatore, sul suo spirito battagliero. Questo è il momento di decidere, non tergiversare nella scelta importante del tecnico, ma non si può prendere un tecnico per risparmiare“.