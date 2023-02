Garics: “Non immagino cosa potrebbe succedere a Napoli in caso di scudetto”

Gyorgi Garics, ex terzino del Napoli e del Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’austriaco ha voluto ricordare gli anni passati al Napoli e la sua gioia per la promozione dalla Serie B alla Serie A. Garics ricorda molto bene i suoi anni sotto il Vesuvio: “Sono stato fortunato a vivere la promozione dalla Serie B alla Serie A e fu una grande emozione, ci fu una grandissima festa, non oso immaginare cosa potrebbe accadere a Napoli in caso di vittoria del terzo scudetto. I napoletani sentono tantissimo le partite, davvero in maniera calorosa. A volte questo sostegno viene interpretato in modo diverso”.