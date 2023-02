Dossena: “Il Napoli può giocarsela anche in Champions League”

Andrea Dossena, ex calciatore di Napoli e Liverpool, attualmente allenatore, ha parlato a Radio Crc della magica annata degli azzurri.

L’italiano si è sbilanciato completamente sul Napoli, facendo anche un appunto sulla Champions, competizione in cui il Napoli potrebbe arrivare fino in fondo: “Il Napoli forse meriterebbe anche qualcosa in più di un solo scudetto per quello che sta dimostrando in campo. Credo che questa squadra possa giocarsela anche in Champions League, contro le big di Europa, gestendo magari le forze in campionato. Gli azzurri possono raggiungere un traguardo che manca da trenta anni, io vivrei appieno questa esperienza da scudetto”.