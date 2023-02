Plastino: “L’assenza di Raspadori non si farà sentire”

Il giornalista Michele Plastino ha parlato dell’infortunio di Raspadori a Radio Marte.

Sulla sua assenza contro il Sassuolo Plastino si è espresso in tal senso, ricordando anche la lunga indisponibilità di Victor Osimhen, durante la quale fu proprio Jack Raspadori a trascinare il Napoli a suon di reti: “Non credo che si farà sentire la mancata presenza per infortunio di Raspadori contro il Sassuolo. Il Napoli è riuscito a rimpiazzare Osimhen molto bene. Spalletti sta vivendo un’annata senza precedenti, un anno speciale, per me chi lo critica affermando che sceglie sempre gli stessi, è da psicoterapia”.