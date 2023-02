Comunicato ufficiale Sassuolo: “Biglietti finiti in Tribuna Est ed Ovest, ultimi posti disponibili in Tribuna Sud”

Con una nota ufficiale pubblicata direttamente sul sito ufficiale del Sassuolo, è stata comunicata la disponibilità di pochissimi biglietti per Sassuolo-Napoli.

Lo stadio di Reggio Emilia va verso il sold out, con i tifosi partenopei che potranno accedere al servizio dei tagliandi solo se non residenti a Napoli o in provincia di Napoli. Ecco quanto emerso dal club neroverde sui canali ufficiali: “La disponibilità dei tagliandi in Tribuna Est e Ovest è esaurita. Sono ancora acquistabili, esclusivamente per i possessori della Sassuolo Card, posti in Tribuna Sud con una disponibilità residua (NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI ALLO STADIO IL GIORNO DELLA GARA). La biglietteria sarà aperta esclusivamente per ritiro degli accrediti dalle ore 18.00″.