Castellacci: “Complimenti al Napoli, gestione perfetta della rosa”

L’ex medico della Nazionale Italiana, Enrico Castellacci, ha parlato a Radio Punto Nuovo di Napoli.

Quest’ultimo si è complimentato con il Napoli per la gestione degli infortuni: “Devo fare i complimenti al Napoli, soprattutto al suo staff tecnico e medico per la gestione degli infortuni. Gli azzurri non hanno riscontrato una grande mole di infortuni anche perchè hanno lavorato molto per far sì che una rosa lunga, come quella dei partenopei, potesse evitare di andare a far sforzare esclusivamente un gruppo di calciatori. Su questo bisogna complimentarsi con il Napoli e con Spalletti stesso, dato che dietro c’è sempre un lavoro importante e professionale da far risaltare”.