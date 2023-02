Clamoroso dalla Spagna – Una big de LaLiga interessata a Kvaratskhelia

Stando a quanto riferito dalla radio spagnola Cadena Ser, pare che Khvicha Kvaratskhelia sia obiettivo di mercato di una big de LaLiga.

Si tratta del Real Madrid. A fine stagione, i Blancos potrebbero dire addio a Kroos, Modric, Ceballos e Asensio. Per questo motivo, stanno iniziando a girarsi intorno per individuare qualche sostituto e, tra questi, è apparso anche il nome del gergiano.

Il club spagnolo è attualmente sulle tracce di Jude Bellingham, centrocampista inglese del Borussia Dortmund. Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto, Kvara sarebbe la prima alternativa per rinforzare il reparto offensivo perché: “è una stella ed è ancora molto giovane”.