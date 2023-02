Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Tele A, Raffaele Auriemma ha svelato l’interesse del Napoli per un attaccante danese.

Si tratta di Gustav Tang Isaksen (classe 2001, giocatore del Midtjylland). Stando a quanto riferito dal giornalista, l’ala destra è un giovane fuoriclasse che potrebbe arrivare in maglia azzurra nel caso in cui Lozano dovesse andar via.

Attesi, dunque, a fine stagione eventuali sviluppi a riguardo.