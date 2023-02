Osimhen da record: la classifica dominata dal nigeriano è impressionante

La grande stagione di Victor Osimhen è agli occhi di tutti e le doti atletiche del centravanti nigeriano sono indiscutibili. Con i suoi 17 gol in campionato, è il capocannoniere solitario con una media di minuti per gol spaventosa. Quella in merito alle reti però, non è l’unica classifica che Osimhen sta dominando.

Infatti, secondo i dati di Transfermarkt, il 9 azzurro è in cima anche alla classifica degli scatti più veloci realizzati in Serie A. E se solo questo dato non bastasse, l’attaccante rientra in classifica per non una, non due ma ben quattro volte.

Di seguito i numeri impressionanti:

9° Osimhen: 34,45 km/h; 4° Osimhen: 35,45 km/h; 2° Osimhen: 35,88 km/h; 1° Osimhen: 36,61 Km/h.