Stefano Borghi: “Il Napoli è una squadra che tutti vorrebbero evitare”

Il Napoli ha vinto 3-0 contro la Cremonese e tra 10 giorni sarà impegnato in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il telecronista Dazn Stefano Borghi ha dichiarato: “Il Napoli è una squadra che tutti vorrebbero evitare. In questo momento nessuno desidera affrontarla neanche in Champions, a partire dal Manchester City e PSG. Quando iniziano gli ottavi di Champions League, un altro mondo si apre. L’Eintracht è un avversario temibile e può mantenere alto il livello di stimolo, perché l’anno scorso ha vinto l’Europa League eliminando anche il Barcellona. La squadra ha sempre un seguito numeroso sia in casa che fuori, ed è anche molto brava tatticamente”