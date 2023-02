Nel programma ‘Sky Calcio Club’, il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha affermato: “Il Napoli è una squadra forte in ogni aspetto, anche se oggi non ha giocato al meglio ma alla fine si è imposto per 3-0. Un’altra caratteristica del Napoli sono i gol segnati dai subentrati, che rappresentano un tratto distintivo di Spalletti. Questo gli lascia un gruppo unito ed entusiasmante”.