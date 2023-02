Spalletti: “Il pubblico mi aiuta molto a dare la carica ai giocatori, sono contento ci sia il Sold Out”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con la Cremonese di domani sera al ‘Maradona”. L’allenatore azzurro è stato incalzato sull’ennesimo Sold Out che ci sarà domani allo stadio, e quanto è contento di vedere tutti questi tifosi. Queste le sue parole: “Sono molto contento di vedere lo stadio Sold Out, perché c’è un clima bellissimo quando giochiamo e il pubblico riesce ad aiutarmi nel dare una carica in più ai giocatori e viene anche una partita più bella, c’è più entusiasmo, perché siamo contenti di come ci supporta il nostro pubblico. Noi abbiamo bisogno di loro, quando la gente di Napoli sta bene mi rende gioioso, contento e mi dispiace non avere la nostra curva, con le loro bandiere, contro il Sassuolo”