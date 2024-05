Coli Saco saluta l’Ancona. In estate tornerà al Napoli

Coli Saco, centrocampista franco-maliano di proprietà del Napoli, ha annunciato il suo saluto all’Ancona al termine di questa stagione. Il centrocampista classe 2002 tornerà alla base in questa estate, dove prenderà parte al ritiro azzurro. Lo farà dopo aver disputato una stagione molto positiva tra le fila della compagine marchigiana. Nel corso di quest’annata infatti, ha totalizzato 7 gol e 2 assist in 31 presenze. Di seguito, il suo annuncio sul suo profilo X. “Grazie Ancona per la fiducia per i tifosi per lo staff e la squadra chi a sempre creduto in me le persone che ho conosciuto tutti mi hanno lasciato qualcosa vi porto nel mio cuore Ciao e buona fortuna per il futuro forza Ancona now next step!”