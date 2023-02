Fabio Caressa, commentatore di Sky Sport, oggi ha detto la sua a “Deejay Football club“, il programma che ha fatto con Zazzaroni, ha parlato del Napoli.

In particolare, il commentatore ha fatto un passo in avanti in vista della Champions e poi ha esaltato Victor Osimhen, attaccante che sta trascinando la squadra in campo e capocannoniere:

“Per me il Napoli è favorito sull’Eintracht, perché ha un gioco bellissimo e molto moderno e per me può andare avanti. Poi io mi sto innamorando di Osimhen, perché è un giocatore coraggioso, che non ha paura di andare a contrasto e va avanti, e secondo me il tifoso apprezza molto questa cosa”.

Poi, infine, Caressa ha parlato anche dell’Inter:

“Il Napoli sta ammazzando psicologicamente le avversarie, perché se vince domani sera, l’Inter deve vincere lunedì prossimo per non staccarsi e dunque psicologicamente è dura”.