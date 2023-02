Eraldo Pecci, ex giocatore del Napoli, con la maglia azzurra è stato uno di quelli che ha reso il sogno realtà e che ha portato lo Scudetto a Napoli, trascinati da Diego Armando Maradona.

Oggi, Pecci è stato intervistato dal “Mattino” e ha fatto il punto sul Napoli e sulla sua forza, facendo una previsione in vista degli ottavi contro l’Eintracht. Queste le sue parole:

“Il Napoli, per come ha costruito, può arrivare ovunque. Spalletti ha in mano la squadra più in forma rispetto ad Inter e Milan, quella che ha maggiori velleità di vittorie. Ma occhio a sottovalutare l’Eintracht, perché affrontare certe squadre, soprattutto le tedesche, è complicato”.

Fonte: Il Mattino.