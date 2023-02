Luca D’Alessio: “Il presidente ADL aveva ragione quando parlava di squadra forte sia dentro che fuori dal campo”

Luca D’Alessio figlio di Gigi D’Alessio e bravo cantante che sta partecipando a Sanremo in questi giorni ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Luca, così come il padre è un grandissimo tifoso del Napoli ed ha parlato della stagione degli azzurri e della possibile vittoria dello Scudetto. Queste le sue parole: “Sto vivendo un grandissimo sogno con la partecipazione a Sanremo, un qualcosa di surreale e un’emozione indescrivibile. Se si dovesse avverare anche il sogno Scudetto sarebbe per me l’anno più bello della mia vita. LDA è il contrario di ADL, il presidente aveva ragione quando parlava di una squadra fortissima, perché il Napoli è forte sia dentro che fuori dal campo”.