Cremonese – Il report dell’allenamento odierno dei grigiorossi, cinque giocatori a rischio per la trasferta a Napoli

Il Napoli affronterà domenica sera al ‘Maradona’ la Cremonese per prendersi la rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia del mese scorso. I grigiorossi hanno tenuto oggi uno degli ultimi allenamenti al centro sportivo ‘Giovanni Arvedi‘ prima della sfida con gli azzurri. La squadra allenata dal mister Davide Ballardini ha svolto una seduta di attivazione fisica in palestra, successivamente riscaldamento tecnico con torelli per la squadra. rima della fine dell’allenamento anche un’esercitazione sul possesso di palle e partita a tema con pressing. Per la squadra ci sono stati 5 giocatori che hanno svolto attività differenziata: Buonaiuto, Dessers, Locoshvili, Okereke, Quagliata.