Conferenza stampa Napoli-Cremonese, svelato l’orario in cui parlerà Spalletti

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, presenterà domani in conferenza stampa la gara di campionato Napoli-Cremonese, che andrà in scena domenica 12 febbraio alle ore 20;45. La partita ha il sapore di una piccola rivincita visto l’esito dell’incontro in Coppa Italia, che ha visto i grigiorossi trionfare ai calci di rigore. Quest’evento sarà l’ideale per ascoltare le parole del mister su una sfida da vincere per guadagnare altri tre punti e vedere il traguardo scudetto sempre più vicino. L’orario è stato fissato per le ore 15 di domani.