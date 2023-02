Gotti: “Spezia-Napoli? Non ho apprezzato gli errori che hanno portato ai gol”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, è tornato a parlare dell’ultimo match di campionato Spezia-Napoli nel corso della conferenza stampa della sfida contro l’Empoli. Il tecnico ha parlato delle cose che non ha apprezzato dell’incontro.

“Cosa le è piaciuto e cosa non le è piaciuto della gara contro il Napoli? Mi è piaciuta l’applicazione di tutti i giocatori. Ovviamente non ho apprezzato gli errori, anche clamorosi, che hanno portato ai gol del Napoli e che hanno indirizzato la partita verso una squadra che non ha bisogno di aiuti”.