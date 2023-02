Auriemma: “Ero scettico, lui era un disastro!”

In un intervento a Tele A, il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha elogiato l’operato di Cristiano Giuntoli.

Ecco le sue parole: “Io sono solito informarmi prima sui calciatori presi dalla società azzurra. Ho visto delle partite di Kim in cui si vedeva che era forte, ma era un disastro dal punto di vista tattico. Ero piuttosto scettico. Lui inoltre giocava da centrale nella difesa a tre, di piede destro”.

“Mi chiedevo come avrebbe potuto giocare nella difesa a quattro del Napoli occupando il ruolo di centrale di sinistra al posto di Kalidou Koulbaly, approdato al Chelsea. Ho visto delle gare di Kim in cui gli ho visto fare delle cose assurde. Approdato a Napoli, tuttavia, ha dimostrato il suo valore fugando ogni mio dubbio. Mister Luciano Spalletti, a mio avviso, ha avuto il grande merito di migliorare in modo importante i calciatori a propria disposizione”.