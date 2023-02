Azzi sui social: “Inutile assegnare solo 10 mila euro di multa allo Spezia”

Marco Azzi, giornalista presso La Repubblica, ha pubblicato un post sui social in disaccordo con la decisione del Giudice Sportivo in merito ai cori beceri di Spezia-Napoli.

Secondo quest’ultimo sarebbe inutile multare la società ligure per soli 10.000 euro dopo eventi del genere, diventata oramai una consuetudine quando si verificano intonazioni di cori volti a discriminare il territorio partenopeo. Una situazione di abitudine che, difatti, non ha mai portato a dei veri cambiamenti o dei risultati migliorati negli stadi, che, soprattutto in Italia, continua a pullulare di scene che andrebbero assolutamente evitate.