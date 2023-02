ADL: “Non faremo l’errore di sottovalutare l’Eintracht”

ADL ha parlato anche della sfida contro i tedeschi dell’Eintracht.

Il passaggio del turno è un obiettivo per gli azzurri e per la società partenopea, inutile nasconderlo. Nella sua lunga intervista al quotidiano Blind, infatti, il patron azzurro avrebbe anche fatto una battuta sulla doppia sfida ai tedeschi: “Contro l’Eintracht non faremo l’errore di sottovalutare la partita, abbiamo visto quanto possono essere insidiosi in Europa. L’anno scorsa buttarono fuori il Barcellona in Europa League. Non ci faremo trovare come i blaugrana”.