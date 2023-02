ADL si apre: “Ci sono squadre più forti di noi, ma possiamo vincere la Champions League”

ADL vuole provare a vincere la Champions League a tutti i costi.

Il patron azzurro ci crede sul serio, dato l’andamento folle e pazzesco del suo Napoli in questa stagione. Al giornale Bild si è espresso in tal senso sul sogno di diventare campioni d’Europa, desiderio non utopico ma di realizzazione quantomeno difficile e di portata immane per le casse del club e per il prestigio della competizione che racchiude le squadre più forti di Europa: “Il Napoli può vincere la Champions, anche se ci sono probabilmente diverse squadre più forti di noi sulla carta. Vedremo come andrà a finire, ma ci danno come quinta squadra papabile per la vittoria finale. Abbiamo una squadra che non si pone limiti, siamo forti”.