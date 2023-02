Altobelli: “Faccio i complimenti al Napoli, ma l’Inter doveva essere più vicina agli azzurri”

Alessandro Altobelli, ex calciatore ed opinionista sportivo, ha commentato il campionato di Serie A.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Napoli e in parte anche di Inter, mostrando la sua delusione per il distacco forte, in termini di punti, tra Napoli ed Inter: “Faccio i complimenti al Napoli per il campionato che sta facendo, ma credo che a questo punto l’Inter doveva rimanere più vicina al Napoli per punti in classifica. Inzaghi avrebbe dovuto fare di più, la rosa dell’Inter è da scudetto e la qualità è alta. L’obiettivo per i neroazzurri deve essere lo scudetto”.