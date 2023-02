Modà: “Sarà questo l’anno giusto per tornare a festeggiare lo scudetto”

Kekko dei Modà, rinomata band musicale presente a Sanremo 2023, è stato intervistato da Radio Punto Nuovo.

Il famoso cantante ha espresso il suo desiderio, da tifosissimo del Napoli, per la stagione attuale. Il sogno di un intero popolo, trascinato da una squadra che sta facendo impazzire l’intera Italia a suon di reti, magie, statistiche e record su record in questa annata pazzesca che potrebbe non avere precedenti: “Di solito sono sempre scaramantico sul Napoli. Questa volta però non ci riesco, siamo davvero troppo forti e belli per non vincere questo scudetto. Credo proprio che sarà questo l’anno giusto per tornare a festeggiare. Non sono un tifoso normale: sono un malato del Napoli”.