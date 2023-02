Schwoch: “Simeone ha fatto una scelta coraggiosa venendo a Napoli”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli ed ora opinionista sportivo per Dazn, ha parlato di Napoli a Radio Punto Nuovo.

La sua intervista si è soffermata sul coraggio di Simeone di accettare una piazza come Napoli e del valore assoluto del Napoli e di Osimhen: “Il Napoli ha una panchina di livello che gli permette di rendere sempre al meglio. Un caso esemplare è quello di Simeone, che ha scelto di venire a Napoli sapendo di non giocare sempre e provando a giocarsi le sue carte dietro Osimhen. Una scelta coraggiosa, perchè se vuoi avere la sicurezza di giocare non vai in una squadra forte. Ad oggi ha davanti il nigeriano che è secondo solo ad Haaland. Osimhen è cresciuto grazie al lavoro certosino di Spalletti, che l’ha messo al centro del progetto e l’ha indirizzato fin dal ritiro estivo”.